أسعار الغاز في أوروبا تتراجع إلى أدنى مستوى منذ حوالي شهرين

وبحلول الساعة 09:13 بتوقيت موسكو، جرى تداول العقود الآجلة لشهر أكتوبر المقبل، وفقا لمؤشر أكبر مركز أوروبي TTF، عند مستوى 1858 دولار لكل ألف متر مكعب من الغاز، وذلك بانخفاض نسبته 4.6%.وللمقارنة فإن عقود الغاز الآجلة أغلقت تعاملات الجمعة الماضية عند مستوى 1941.8 دولار لكل ألف متر مكعب.ولا تزال أسعار الغاز في أوروبا تتعرض لضغوطات بسبب حالة عدم اليقين بشأن الإمدادات من روسيا، والتي أثرت عليها العقوبات الغربية.