من مثّل العراق؟.. قائمة زعماء ورؤساء العالم المشاركين في جنازة إليزابيث

وأظهرت لقطات مصورة لحظة وصول محمد بن راشد نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي إلى قصر باكنغهام، حيث أقيم حفل استقبال لقادة وزعماء الدول بحضور الملك تشارلز الثالث.

ومن بين الذين شوهدوا يدخلون القصر ملك الأردن عبدالله والملكة رانيا، وتميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر وزوجته، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وملك إسبانيا فيليب السادس والملكة ليتيزيا، وملكة الدنمارك مارغريت الثانية والرئيس الاميركي جو بایدن وزوجته والكثير من قادة وزعماء دول العالم.ومثل العراق في مراسيم الجنازة كل من السفير العراقي في بريطانيا جعفر الصدر وزوجته، ورئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني.وتعتبر الجنازة الرسمية هي واحدة من أكبر التجمعات للعائلات الملكية والسياسيين التي تستضيفها المملكة المتحدة منذ عقود.