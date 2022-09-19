مجلة أمريكية: ترامب يتعمد تأجيج العنف ويدعم هذه الجماعة "المتطرفة"

وقالت المجلة؛ إن "ترامب ألقى كلمة في تجمع حاشد، وكان في خلفية الحفل، موسيقى شبيهة بالموسيقى التي يسمعها عناصر كيو آنون، التي تمثل شعارهم، في خطوة اعتبرت دعما لنظرياتهم، وكانت منشورات ترامب الأخيرة وكأنها تنادي المؤمنين بنظرياتهم.ويعتقد أتباع كيو آنون، أن ترامب سيستولي في نهاية المطاف على السلطة في البلاد، وسيعتقل وربما يعدم الديمقراطيين والمشاهير وغيرهم من المؤثرين، باعتبارهم "شياطين يشتهون لحم البشر".وقال روبرت بابي الأستاذ بجامعة شيكاغو؛ إن تواصل ترامب مع جماعة كيو آنون خطير، ومن "الواضح" أن ترامب على دراية بما تنطوي عليه كيو آنون، وأن إشاراته لمؤيديها يمكن أن يكون لها تداعيات عنيفة في الانتخابات المقبلة. كما حذر من أن أبحاثه تشير إلى أن 13 مليون أمريكي "يدعمون استخدام إعادة دونالد ترامب إلى الرئاسة بالقوة".وقال: "المشكلة التي نواجهها هي أنه مرارا وتكرارا في تغريدات الرئيس السابق، أنه يتعمد إذكاء نيران الغضب، ليس فقط ما يمنحه الدعم السياسي، ولكن الحرائق التي أدت إلى هذا العنف".