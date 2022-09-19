"شخصيات كبيرة".. طالبان وواشنطن تتبادلان رهائن محتجزة لمدة طويلة

السومرية نيوز ـ دوليات



قال أمير خان متقي القائم بأعمال وزير الخارجية في حكومة طالبان الأفغانية، اليوم الاثنين، إن الحركة أخلت سبيل المهندس الأميركي مارك فريريتشز مقابل إفراج الولايات المتحدة عن شخصية كبيرة في طالبان.







ووفق وكالة رويترز، فإن فريريتشز يعمل مهندسا، وهو محارب قديم بالبحرية الأميركية وعمل في أفغانستان لمدة 10سنوات بمشاريع التنمية. وتم اختطافه مطلع فبراير/شباط.



وأفاد القائم بالأعمال الأفغاني -في مؤتمر صحفي بالعاصمة- أنهم تبادلوا فريريتشز في مطار كابل صباح اليوم مع حاج بشير نورزاي الذي ظل محتجزا بالولايات المتحدة لعقود.ووفق وكالة رويترز، فإن فريريتشز يعمل مهندسا، وهو محارب قديم بالبحرية الأميركية وعمل في أفغانستان لمدة 10سنوات بمشاريع التنمية. وتم اختطافه مطلع فبراير/شباط.