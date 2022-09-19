إيران تبين حقيقة إرسال وقود مجاني إلى لبنان

وقال المتحدث باسم الوزارة ناصر كنعاني، في مؤتمره الصحفي الأسبوعي: "في إطار العلاقات الجيدة والبناءة مع الحكومة اللبنانية، لدينا تواصل معها لاسيما وزارة الطاقة في هذا البلد".وأضاف: "العلاقات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية ولبنان حكومة وشعبا، هي علاقات ودية ولطالما حاولت إيران المساعدة في حل مشاكل هذا البلد، ومنها مشاكلها السياسية والاقتصادية، بما في ذلك في مجال الطاقة".وتابع: "جرت مباحثات خلال لقاء سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية مع مسؤولین لبنانيین ووزير الطاقة في هذا البلد وأعلنت إيران استعدادها لمناقشة وبحث المساعدات الاقتصادية للبنان في إطار المحادثات الفنية والاقتصادية بين البلدين"، معلناً أن المحادثات مستمرة في هذا السياق".وشدد على أن "موضوع مسألة إرسال وقود مجاني إلى هذا البلد لم يطرح، بينما تتواصل مباحثاتنا في مجال العلاقات الاقتصادية بما في ذلك إمدادات الطاقة في مجال النفط والوقود والكهرباء".