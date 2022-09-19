موقف محرج لبايدن خلال جنازة الملكة إليزابيث

وقالت صحيفة "الغارديان" البريطانية، ان "بايدن قد يكون أقوى رجل في العالم، لكن الوصول المتأخر الواضح له، وزوجته جيل، لم يُسمح لهما بتعطيل التخطيط الدقيق لجنازة الملكة الراحلة".واضافت أنه "بدلاً من أن يتم توجيههما على الفور إلى مقاعديهما عند وصولهما إلى مبنى "وستمنستر أبي" حيث كانت ترقد الملكة، كان لا بد من إخبار بايدن وزوجته، برفق أنهما سيحتاجان إلى الوقوف والانتظار بينما كان موكب يسير أمامهما في بهو الكنيسة التاريخية".وأشارت الصحيفة الى أنه "بعد فترة محرجة من الحديث القصير عند المدخل الرئيس، حيث كان يسير عدد من أولئك الذين حصلوا على أعلى أوسمة من الشجاعة العسكرية، تبعهم بايدن وزوجته أخيرا وتم إجلاسهما في مقعديهما".وأظهرت لقطات الكاميرا التي تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي أن "بايدن وصل متأخرا بسبب بطء سير موكبه عبر وسط لندن"، وفقا للصحيفة، التي لفتت إلى أن "الموكب أجبر على التوقف قليلا في شارع "أكسفورد" المزدحم".وجرى دفن الملكة إليزابيث، في المقبرة الملكية المجاورة لقلعة وندسور التاريخية جنوب شرق إنجلترا، حيث كانت تقيم هي وزوجها الراحل الأمير فيليب معظم أيام السنة.