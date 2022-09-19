زلزال قوي يضرب المكسيك

قال المركز المكسيكي للزلازل، اليوم الاثنين، إن زلزالاً ضرب البلاد قوته بلغت 7.4 درجات على مقياس ريختر.



وتزامن الزلازال مع ذكرى زلزالين شديدين وقعا العامين 1985 و2017، وفق ما أفاد خبراء رصد الزلازل.



وتسبب الزلازال باهتزاز المباني في العاصمة مكسيكو.



وتم تحديد مركز الزلزال على بعد 59 كلم جنوب كوالكومان في ولاية ميشواكان على ساحل المحيط الهادىء، بحسب الوكالة الوطنية لرصد الزلازل.