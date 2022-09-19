قيرغيزستان وطاجيكستان توقعان بروتوكولاً للسلام

وقام بتوقيع البروتوكول كل من كامشيبيك تاشييف رئيس لجنة الأمن القومي في قيرغيزستان وصيمومين يتيموف رئيس لجنة الأمن القومي في طاجيكستان.وأشار تاشييف إلى أن الوضع يستقر تدريجيا في إقليم باتكين مضيفا أنه تقرر عقد اجتماع أخر مساء اليوم الثلاثاء.كما وذكرت الدائرة الحدودية التابعة للجنة للأمن القومي في قرغيزستان أن الجانب الطاجيكي قام بتسليم 4 من حرس الحدود الذين تم أسرهم خلال الصراع.ووقع أول تبادل لإطلاق النار في الأشهر الأخيرة على الحدود بين قيرغيزستان وطاجيكستان في 14 سبتمبر وتصاعد التوتر بين الجانبين ليلة 16 سبتمبر.وقد أعلن الجانب القرغيزي عن مقتل 63 شخصا وإصابة أكثر من 100.أما الجانب الطاجيكي فأعلن عن مقتل 35 شخصا وإصابة ما يقارب 20 شخصا آخرين.ووسط ضغوط دولية وقع الجانبان على وقف إطلاق النار يوم الجمعة وقد حظي بتأييد إلى حد كبير على الرغم من مزاعم بتبادل إطلاق النار بين الطرفين.ومن جانبه دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى وقف التصعيد من خلال مكالمة هاتفية أجراها مع رئيس طاجاكيستان إمام علي رحمان ورئيس قيرغيزستان سدير جاباروف.