الولايات المتحدة تلزم حزب الله بدفع تعويضات لأمريكيين

وذكرت وكالة "أسوشيتد برس"، ان "عددا من الأشخاص، قد رفعوا دعوى قضائية ضد الحزب، بموجب قانون مكافحة الإرهاب الأمريكي، وجاء في الدعوى، أن حزب الله "تسبب للمدعين بإصابات جسدية ونفسية وألحق أضرارا بممتلكاتهم".وأضافت انه "على إثر ذلك، أمر القضاء الأمريكي، حزب الله، بدفع تعويضات قدرها 111 مليون دولار للمدعين".وفي الحكم الذي صدر الجمعة، قال القاضي "ستيفن إل.تيسيوني" من المحكمة الفيدرالية في بروكلين، إن "المدعين نجحوا في إثبات أن تصرفات حزب الله كانت انتهاكا لقانون مكافحة الإرهاب وحملوا المجموعة المسؤولية".وأشارت الوكالة إلى أنه "يصعب إنفاذ مثل هذه الدعاوى المدنية المرفوعة ضد الجماعات المتشددة".وخاضت إسرائيل وحزب الله حربًا استمرت شهرا في العام 2006. وقصفت إسرائيل أهدافًا في لبنان بينما أطلق حزب الله آلاف الصواريخ على مدن وبلدات في شمال إسرائيل.