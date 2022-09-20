ملك الأردن عن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي: السلام لا يزال بعيد المنال

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
35
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
35
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
رمضان 2022
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
التالي
ناس وناس
من
10:00 AM
الى
11:00 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
أمانة بغداد تصدر توضيحاً يخص "أنابيب كهرمانة"
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2022 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
رمضان 2022
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2022 Alsumaria.tv.
اعلان
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-432812-637992865822745698.jpg
ملك الأردن عن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي: السلام لا يزال بعيد المنال
دوليات
2022-09-20 | 12:00
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
المصدر:
وكالات
216 مشاهدة
أكد الملك الأردني عبد الله الثاني، اليوم الثلاثاء، إن السلام لا يزال بعيد المنال في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
وقال الملك في خطاب خلال افتتاح الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، ان "على الشعوب قاطبة، لا السياسة أو السياسيون فقط، أن تعمل على "الضغط باتجاه حل هذا الصراع من خلال قادتها".
وأضاف ان "الطريق إلى الأمام هو حل الدولتين، وفقا لقرارات الأمم المتحدة، الذي يفضي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل بسلام وأمن وازدهار".
وعن مدينة القدس، اوضح الملك ان "مستقبل المدينة "يشكل مصدر قلق ملح، فهي مدينة مقدسة للمليارات من أتباع الديانات السماوية حول العالم، وإن تقويض الوضع القانوني والتاريخي القائم فيها يسبب توترات على المستوى الدولي ويعمق الانقسامات الدينية". وشدد على أنه "لا مكان للكراهية والانقسام في المدينة المقدسة".
وتساءل الملك: "كيف كان سيبدو عالمنا الآن لو تم الوصول إلى حل للصراع منذ زمن طويل، ولم يتم تشييد الجدران، وسمح للشعوب أن تبني جسورا للتعاون بدلا منها؟ ماذا لو لم يتمكن المتطرفون من استغلال ظلم الاحتلال؟ كم جيل من الشباب كان من الممكن أن يكبر في بيئة يسودها التفاؤل بالسلام والازدهار؟".
المحرر:
سعد أحمد
>>
حمل تطبيق السومرية وتابع آخر الأخبار أول بأول
>>
أندرويد
>>
آبل
>>
هواوي
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
بعد الانتشار الأمني.. بيان رسمي بشأن الليلة "المقلقة" في بغداد - عاجل
أمن
32.94%
04:37 | 2022-09-20
بعد الانتشار الأمني.. بيان رسمي بشأن الليلة "المقلقة" في بغداد - عاجل
04:37 | 2022-09-20
الإطار يحسم خياره بشأن مرشح رئاسة الوزراء
سياسة
27.72%
13:15 | 2022-09-19
الإطار يحسم خياره بشأن مرشح رئاسة الوزراء
13:15 | 2022-09-19
الأنواء الجوية: أمطار رعدية بدءاً من هذا الموعد
أخبار الطقس
22.57%
03:04 | 2022-09-20
الأنواء الجوية: أمطار رعدية بدءاً من هذا الموعد
03:04 | 2022-09-20
السومرية تنشر قرارات مجلس الوزراء كاملة خلال جلسة اليوم
سياسة
16.77%
08:51 | 2022-09-19
السومرية تنشر قرارات مجلس الوزراء كاملة خلال جلسة اليوم
08:51 | 2022-09-19
المزيد
أحدث الحلقات
Morning Live
ارتفاع اسعار العلاج الطبيعي يزيد من اعباء المجتمع - الحلقة ١٢٦ | 2022
05:00 | 2022-09-20
Morning Live
ارتفاع اسعار العلاج الطبيعي يزيد من اعباء المجتمع - الحلقة ١٢٦ | 2022
05:00 | 2022-09-20
ناس وناس
مدينة الصدر - الحلقة ٢٩٧ | الموسم 5
04:00 | 2022-09-20
ناس وناس
مدينة الصدر - الحلقة ٢٩٧ | الموسم 5
04:00 | 2022-09-20
Celebrity
الفنانة كريستينا صوايا - حلقة ٢١
14:50 | 2022-09-19
Celebrity
الفنانة كريستينا صوايا - حلقة ٢١
14:50 | 2022-09-19
بالمختزل
الصدر آخر آمال الكاظمي.. امساك بمعروف او تسريح باحسان - حلقة ٤٠ | الموسم 1
14:00 | 2022-09-19
بالمختزل
الصدر آخر آمال الكاظمي.. امساك بمعروف او تسريح باحسان - حلقة ٤٠ | الموسم 1
14:00 | 2022-09-19
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٩ آيلول ٢٠٢٢ | 2022
12:45 | 2022-09-19
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٩ آيلول ٢٠٢٢ | 2022
12:45 | 2022-09-19
خط أحمر
نشر اكثر من خمسة عشر الف حبة مخدرة للتاجر في الفلوجة - الحلقة ٥٤ | ٢٠٢٢
14:50 | 2022-09-18
خط أحمر
نشر اكثر من خمسة عشر الف حبة مخدرة للتاجر في الفلوجة - الحلقة ٥٤ | ٢٠٢٢
14:50 | 2022-09-18
عشرين
بعد الأربعينية الازمة السياسية الى الواجهة وسيناريو اقصاء الصدريين يلوح بالافق - حلقة ٣٨ | 2022
14:00 | 2022-09-18
عشرين
بعد الأربعينية الازمة السياسية الى الواجهة وسيناريو اقصاء الصدريين يلوح بالافق - حلقة ٣٨ | 2022
14:00 | 2022-09-18
اسرار الفلك
من ١٧ الى ٢٣ أيلول ٢٠٢٢ | 2022
03:00 | 2022-09-17
اسرار الفلك
من ١٧ الى ٢٣ أيلول ٢٠٢٢ | 2022
03:00 | 2022-09-17
بعد التحري
مسيرة الاربعين..تكسر الارقام عددا وتنعش السياحة مستقبلا - الحلقة ٨٢ | الموسم 2
17:00 | 2022-09-15
بعد التحري
مسيرة الاربعين..تكسر الارقام عددا وتنعش السياحة مستقبلا - الحلقة ٨٢ | الموسم 2
17:00 | 2022-09-15
Biotic
ماذا لو تحمل الرجل الم الدورة الشهرية؟ - حلقة ٢٨ | الموسم 1
16:00 | 2022-09-15
Biotic
ماذا لو تحمل الرجل الم الدورة الشهرية؟ - حلقة ٢٨ | الموسم 1
16:00 | 2022-09-15
الأكثر مشاهدة
Morning Live
ارتفاع اسعار العلاج الطبيعي يزيد من اعباء المجتمع - الحلقة ١٢٦ | 2022
05:00 | 2022-09-20
Morning Live
ارتفاع اسعار العلاج الطبيعي يزيد من اعباء المجتمع - الحلقة ١٢٦ | 2022
05:00 | 2022-09-20
ناس وناس
مدينة الصدر - الحلقة ٢٩٧ | الموسم 5
04:00 | 2022-09-20
ناس وناس
مدينة الصدر - الحلقة ٢٩٧ | الموسم 5
04:00 | 2022-09-20
Celebrity
الفنانة كريستينا صوايا - حلقة ٢١
14:50 | 2022-09-19
Celebrity
الفنانة كريستينا صوايا - حلقة ٢١
14:50 | 2022-09-19
بالمختزل
الصدر آخر آمال الكاظمي.. امساك بمعروف او تسريح باحسان - حلقة ٤٠ | الموسم 1
14:00 | 2022-09-19
بالمختزل
الصدر آخر آمال الكاظمي.. امساك بمعروف او تسريح باحسان - حلقة ٤٠ | الموسم 1
14:00 | 2022-09-19
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٩ آيلول ٢٠٢٢ | 2022
12:45 | 2022-09-19
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٩ آيلول ٢٠٢٢ | 2022
12:45 | 2022-09-19
خط أحمر
نشر اكثر من خمسة عشر الف حبة مخدرة للتاجر في الفلوجة - الحلقة ٥٤ | ٢٠٢٢
14:50 | 2022-09-18
خط أحمر
نشر اكثر من خمسة عشر الف حبة مخدرة للتاجر في الفلوجة - الحلقة ٥٤ | ٢٠٢٢
14:50 | 2022-09-18
عشرين
بعد الأربعينية الازمة السياسية الى الواجهة وسيناريو اقصاء الصدريين يلوح بالافق - حلقة ٣٨ | 2022
14:00 | 2022-09-18
عشرين
بعد الأربعينية الازمة السياسية الى الواجهة وسيناريو اقصاء الصدريين يلوح بالافق - حلقة ٣٨ | 2022
14:00 | 2022-09-18
لقطات
تأهل الشاعرة العراقية روشان البدري | Morning Live
13:00 | 2022-09-18
لقطات
تأهل الشاعرة العراقية روشان البدري | Morning Live
13:00 | 2022-09-18
اسرار الفلك
من ١٧ الى ٢٣ أيلول ٢٠٢٢ | 2022
03:00 | 2022-09-17
اسرار الفلك
من ١٧ الى ٢٣ أيلول ٢٠٢٢ | 2022
03:00 | 2022-09-17
بعد التحري
مسيرة الاربعين..تكسر الارقام عددا وتنعش السياحة مستقبلا - الحلقة ٨٢ | الموسم 2
17:00 | 2022-09-15
بعد التحري
مسيرة الاربعين..تكسر الارقام عددا وتنعش السياحة مستقبلا - الحلقة ٨٢ | الموسم 2
17:00 | 2022-09-15
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
إستفتاء
هل ينجح الإطار التنسيقي بتشكيل حكومة بعد اعتزال الصدر؟
نعم
نعم
كلا
كلا
حل البرلمان هو الأمثل
حل البرلمان هو الأمثل
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2022
لقطات
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.