إيران: خدمة الإنترنت قد تتعطل لهذه الأسباب

السومرية نيوز – متابعة

قال وزير الاتصالات الإيراني عيسى زارع بور، اليوم الأربعاء، إن الوصول إلى الإنترنت في إيران قد يتعطل "لأسباب أمنية"، وسط احتجاجات واسعة النطاق عقب وفاة شابة خلال احتجازها لدى الشرطة، وفق ما نقلته وكالة أنباء الطلبة الإيرانية شبه الرسمية.



وأضاف بور، "بسبب القضايا الأمنية والمناقشات الجارية حاليًّا في البلاد، قد يقرر الجهاز الأمني فرض قيود على الإنترنت ويطبقها، لكن بشكل عام لم يحدث أي تخفيض في النطاق الترددي".