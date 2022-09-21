واشنطن ترد على خطاب بوتين: عليه أن يتوقع عواقب وخيمة

وقال كيربي في مقابلة مع شبكة إي بي سي": "عليه أن يتوقع عواقب وخيمة إذا لجأ إلى ذلك"، في إشارة إلى لجوء الرئيس الروسي إلى السلاح النووي، كما شدد على أن "هذا خطاب غير مسؤول من قوة نووية عالمية".وأضاف أن "واشنطن تراقب الوضع الروسي الاستراتيجي بأفضل ما تستطيع حتى تتمكن من تغيير موقفها إذا لزم الأمر"، لكنه أردف أن "لا شيء في الوقت الحاضر يشي بضرورة التغيير".وكان بوتين أعلن في وقت سابق التعبئة الجزئية للجيش الروسي، من أجل رفد جبهات القتال في أوكرانيا، مشددا على أنه لا يمزح بشأن سعيه لاستعمال كل الوسائل بما فيها أسلحة الدمار الشامل للدفاع عن بلاده وصيانة أمنها وأراضيها، بمواجهة ما وصفه بالابتزاز النووي الغربي.