الرئيس الإيراني يرفع صورة سليماني في مقر الأمم المتحدة ويوجه طلباً

وقال رئيسي في كلمته، "الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب وقع وثيقة الجريمة الهمجية وغير المشروعة ضد قاسم سليماني"، مطالباً بـ"معاقبته".وأضاف، "أن النظام العالمي القائم لم يعد يحظى بالدعم وثمة نظام جديد بدأ بالتشكل"، مشيراً إلى أنه "لن تكون هناك عدالة حقيقية وإنصاف لحقوق الجميع إلى حين يتم وضع حد للمعايير المزدوجة".وأوضح أنه "ثمة دول تحارب الإرهاب بانتقائية"، مردفاً: "أميركا سعت لتحقيق مصالحها على حساب مصالح الكثيرين ولا تزال مستمرة في المراوغة".وأشار رئيسي، إلى أنه "تم سحق الاتفاق الإيراني من جانب واحد بعد التوقيع عليه وقبوله في مجلس الأمن". كما أوضح "أننا داعم يمكن الاعتماد عليه في مكافحة الإرهاب في جميع أنحاء المنطقة".وأكد "لا نسعى إلى صنع أسلحة نووية أو الحصول عليها ولا مكان لهذه الأسلحة في عقيدتنا"، موضحاً أن "أميركا هي التي تركت الاتفاق النووي ودمرته، وطهران تحلت بقدر كبير من المرونة".وأردف أن "إيران وقعت الاتفاق النووي بحسن نية وأوفت بجميع التزاماتها دون استثناءات ولكن أميركا داست عليه".وذكر رئيسي، أن "العقوبات القمعية غير المسبوقة ضد إيران مفروضة على شعبها الساعي للحرية".