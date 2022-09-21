بوتين: الأوقات العصيبة تبعث روسيا وتعيد عظمتها

ونقلت وكالة " نوفوستي" عن بوتين قوله خلال حفل موسيقي احتفالا بالذكرى 1160 لولادة الدولة الروسية: "على مدى أكثر من ألف عام، شهدت دولتنا عصور مختلفة، بما في ذلك الغزوات القاسية من الأعداء، والتشرذم ومأساة الحرب الأهلية، ولكن كل هذه الفترات الصعبة انتهت دائما بإعادة بعث الوطن".واضاف أن "الأجيال البطولية لشعبنا تغلبت على الصعوبات والمصاعب وتغلبت على كل المحن وخلقت وعززت عظمة وطننا وغطت أسمائها بالمجد".وكان بوتين أعلن في وقت سابق التعبئة الجزئية للجيش الروسي، من أجل رفد جبهات القتال في أوكرانيا، مشددا على أنه لا يمزح بشأن سعيه لاستعمال كل الوسائل بما فيها أسلحة الدمار الشامل للدفاع عن بلاده وصيانة أمنها وأراضيها، بمواجهة ما وصفه بالابتزاز النووي الغربي.