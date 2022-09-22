"وول ستريت جورنال": التعبئة أخطر قرار في حياة بوتين السياسية

السومرية نيوز – متابعة

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن الرئيس الروسي يواجه "أكبر اختبار لحياته السياسية" بعد إعلانه التعبئة، معتبرة القرار، مقياسا لحجم الضرر الذي لحق بالجيش الروسي خلال حملة عسكرية مستمرة منذ 7 أشهر.



وقالت الصحيفة، "تهدف خطة التعبئة لتحذير العواصم الغربية من عزم موسكو على الانتصار بأي شكل من الأشكال، وذلك بعد قرار حظي باستحسان القوميين الروس الذين اتهموا بوتين، بالفشل في إدارة الحرب".

وصرح محللون روس للصحيفة بأنهم يعلمون جيدًا أن التعبئة الكاملة "ليست مخرجًا لبوتين، لأنها ستخلق استياء حقيقيًّا".

وأضافوا أن "ذلك هو ما دفع بوتين، إلى استبدال التعبئة الكاملة بأخرى جزئية"، لكنهم أشاروا إلى أن القرار يعد خطيرا لأنه سيخلق استياء واسعا في المجتمع".

وقالت الصحيفة، "من المرجح أن تثير نوايا روسيا المعلنة لضم 4 مناطق داخل أوكرانيا، والتي يحتل الجيش الأوكراني أجزاء منها الآن، مخاوف داخل روسيا بتعبئة أوسع".

وعن مدى أهمية التعبئة الجزئية لبوتين، نقلت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية عن روب لي، وهو محلل في "برنامج أوراسيا" التابع لـ"معهد أبحاث السياسة الخارجية"، قوله إن الإعلان يعد "أحد أهم وأخطر القرارات السياسية التي اتخذها بوتين، على الإطلاق".

وأضاف، "ستساعد التعبئة الجزئية في منع انهيار القوات الروسية في أوكرانيا.. لكن القوات الروسية الجديدة ستفتقر إلى الروح المعنوية والتماسك فيما بينها؛ ما ينذر بانهيار وشيك".