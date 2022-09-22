الحرس الثوري يدخل على خط الاحتجاجات في إيران

وتوفيت مهسا أميني (22 عاما) في أعقاب إلقاء شرطة الأخلاق القبض عليها في طهران الأسبوع الماضي، مما أثار احتجاجات في طهران وإقليم كردستان الذي تنحدر منه الفتاة الراحلة ومناطق أخرى.وعبر الحرس الثوري، في بيان، عن تعاطفه مع أسرة أميني وذويها.وقال "طلبنا من السلطة القضائية تحديد من ينشرون أخبارا وشائعات كاذبة على وسائل التواصل الاجتماعي وكذلك في الشارع والذين يعرضون السلامة النفسية للمجتمع للخطر والتعامل معهم بكل حزم".وأطلقت وفاة أميني العنان لغضب عارم بين السكان، وأدت لاندلاع أوسع احتجاجات تشهدها إيران منذ عام 2019.وتركز معظم الاحتجاجات في المناطق الشمالية الغربية التي يسكنها الأكراد في إيران، لكنها امتدت أيضا إلى العاصمة وما لا يقل عن 50 مدينة وبلدة في أنحاء البلاد، واستخدمت الشرطة القوة لتفريق المتظاهرين.