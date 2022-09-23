Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2022
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
ناشط مدني يطلق النار على نفسه في ذي قار
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

غياب العلم اللبناني عن لقاء ميقاتي ورئيسي يثير ضجة واسعة.. فما القصة؟

دوليات

2022-09-23 | 08:01
غياب العلم اللبناني عن لقاء ميقاتي ورئيسي يثير ضجة واسعة.. فما القصة؟
2,244 مشاهدة

السومرية نيوز - دوليات
أثار غياب العلم اللبناني عن اللقاء الذي جمع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ورئيس الحكومة اللبناني نجيب ميقاتي، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، جدلا على وسائل التواصل.

وقد انتشرت صورة من اللقاء عبر "تويتر"، وتساءل عدد كبير من المغردين عن سبب غياب العلم اللبناني، بينما كانت أعلام البلاد الأخرى موجودة في اللقاءات التي عقدها رئيسي.

وعلق النائب نديم جميل على هذا الأمر قائلا: ".. الصورة معبرة جدا. فيهن يقولوا خطأ بروتوكول بس الحقيقة هي انو ايران لا بتحترم ولا بتعترف بلبنان وبكيانه. والاسوأ من الإيراني هو رئيس الحكومة اللي رضي وقعد وتصور من تم ساكت".
 
وقد استدعت هذه الضجة، ردا من وزير الخارجية عبدالله بو حبيب، الذي قال إن "الموعد مع الرئيس الإيراني قد تم ترتيبه قبل وقت قصير من انعقاده، وجرى تأخيره نصف ساعة إلى حين إحضار العلم اللبناني من مقر بعثة لبنان لدى الأمم المتحدة"، مشيرا إلى أنه "لم يكن ممكنا إيصاله إلى مقر البعثة بسبب الإجراءات الأمنية الاستثنائية التي واكبت حضور الرئيس الأمريكي جو بايدن أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة".


إلا أن هذا التوضيح من وزير الخارجية، لم يلق إعجاب المغردين، فرد أحدهم قائلا: "لا يوجد لغط كان حضرتك فيك تأجل أيضا، أو أقله تغيير مكان الإجتماع كي لا تطلب إزالة العلم الإيراني. هيك بكون الإحترام المتبادل والبروتوكول و النَديّة".

واعتبر آخر أن "هذا تبرير سخيف".

بدورها، شكرت السفارة الإيرانية لدى لبنان، وزير الخارجية على التوضيحات بشأن عدم وجود العلم اللبناني، مؤكدة أنه "لا شك أن هذه اللقاءات تصب في مصلحة البلدين".
>> حمل تطبيق السومرية وتابع آخر الأخبار أول بأول

>> أندرويد
>> آبل
>> هواوي
 
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
أحدث الحلقات
Biotic
Play
Biotic
ماذا لو تاخرت عن تلقيح طفلك؟ - حلقة ٢٩ | الموسم 1
14:50 | 2022-09-22
Play
ماذا لو تاخرت عن تلقيح طفلك؟ - حلقة ٢٩ | الموسم 1
14:50 | 2022-09-22
علناً
Play
علناً
اخر التطورات واين وصلت مفاوضات تشكيل الحكومة - الحلقة ٤١ | الموسم 1
14:00 | 2022-09-22
Play
اخر التطورات واين وصلت مفاوضات تشكيل الحكومة - الحلقة ٤١ | الموسم 1
14:00 | 2022-09-22
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٢ أيلول ٢٠٢٢ | 2022
12:45 | 2022-09-22
Play
نشرة ٢٢ أيلول ٢٠٢٢ | 2022
12:45 | 2022-09-22
Morning Live
Play
Morning Live
الجفاف يهدد أهوار العراق والمواشي أولى الضحايا - الحلقة ١٢٨ | 2022
05:00 | 2022-09-22
Play
الجفاف يهدد أهوار العراق والمواشي أولى الضحايا - الحلقة ١٢٨ | 2022
05:00 | 2022-09-22
ناس وناس
Play
ناس وناس
أهالي النهروان يتظاهرون أمام مبنى محافظة بغداد - الحلقة ٢٩٩ | الموسم 5
04:00 | 2022-09-22
Play
أهالي النهروان يتظاهرون أمام مبنى محافظة بغداد - الحلقة ٢٩٩ | الموسم 5
04:00 | 2022-09-22
بالمختزل
Play
بالمختزل
المبادرات تبعد السوداني عن التكليف.. والرهان يؤجل غضب الصدريين - حلقة ٤١ | الموسم 1
14:00 | 2022-09-21
Play
المبادرات تبعد السوداني عن التكليف.. والرهان يؤجل غضب الصدريين - حلقة ٤١ | الموسم 1
14:00 | 2022-09-21
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
كم يتقاضى الطبيب المقيم؟ ولماذا يتعرض للعنف أحيانا؟ - حلقة ٢٨ | الموسم 1
16:00 | 2022-09-20
Play
كم يتقاضى الطبيب المقيم؟ ولماذا يتعرض للعنف أحيانا؟ - حلقة ٢٨ | الموسم 1
16:00 | 2022-09-20
عشرين
Play
عشرين
الاطار التنسيقي .. التمسك بالسوداني ومغازلة الصدر..من يفتح شيفرة الحنانة - حلقة ٣٩ | 2022
14:00 | 2022-09-20
Play
الاطار التنسيقي .. التمسك بالسوداني ومغازلة الصدر..من يفتح شيفرة الحنانة - حلقة ٣٩ | 2022
14:00 | 2022-09-20
Celebrity
Play
Celebrity
الفنانة كريستينا صوايا - حلقة ٢١
14:50 | 2022-09-19
Play
الفنانة كريستينا صوايا - حلقة ٢١
14:50 | 2022-09-19
خط أحمر
Play
خط أحمر
نشر اكثر من خمسة عشر الف حبة مخدرة للتاجر في الفلوجة - الحلقة ٥٤ | ٢٠٢٢
14:50 | 2022-09-18
Play
نشر اكثر من خمسة عشر الف حبة مخدرة للتاجر في الفلوجة - الحلقة ٥٤ | ٢٠٢٢
14:50 | 2022-09-18
الأكثر مشاهدة
Biotic
Play
Biotic
ماذا لو تاخرت عن تلقيح طفلك؟ - حلقة ٢٩ | الموسم 1
14:50 | 2022-09-22
Play
ماذا لو تاخرت عن تلقيح طفلك؟ - حلقة ٢٩ | الموسم 1
14:50 | 2022-09-22
علناً
Play
علناً
اخر التطورات واين وصلت مفاوضات تشكيل الحكومة - الحلقة ٤١ | الموسم 1
14:00 | 2022-09-22
Play
اخر التطورات واين وصلت مفاوضات تشكيل الحكومة - الحلقة ٤١ | الموسم 1
14:00 | 2022-09-22
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٢ أيلول ٢٠٢٢ | 2022
12:45 | 2022-09-22
Play
نشرة ٢٢ أيلول ٢٠٢٢ | 2022
12:45 | 2022-09-22
Morning Live
Play
Morning Live
الجفاف يهدد أهوار العراق والمواشي أولى الضحايا - الحلقة ١٢٨ | 2022
05:00 | 2022-09-22
Play
الجفاف يهدد أهوار العراق والمواشي أولى الضحايا - الحلقة ١٢٨ | 2022
05:00 | 2022-09-22
ناس وناس
Play
ناس وناس
أهالي النهروان يتظاهرون أمام مبنى محافظة بغداد - الحلقة ٢٩٩ | الموسم 5
04:00 | 2022-09-22
Play
أهالي النهروان يتظاهرون أمام مبنى محافظة بغداد - الحلقة ٢٩٩ | الموسم 5
04:00 | 2022-09-22
بالمختزل
Play
بالمختزل
المبادرات تبعد السوداني عن التكليف.. والرهان يؤجل غضب الصدريين - حلقة ٤١ | الموسم 1
14:00 | 2022-09-21
Play
المبادرات تبعد السوداني عن التكليف.. والرهان يؤجل غضب الصدريين - حلقة ٤١ | الموسم 1
14:00 | 2022-09-21
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
كم يتقاضى الطبيب المقيم؟ ولماذا يتعرض للعنف أحيانا؟ - حلقة ٢٨ | الموسم 1
16:00 | 2022-09-20
Play
كم يتقاضى الطبيب المقيم؟ ولماذا يتعرض للعنف أحيانا؟ - حلقة ٢٨ | الموسم 1
16:00 | 2022-09-20
عشرين
Play
عشرين
الاطار التنسيقي .. التمسك بالسوداني ومغازلة الصدر..من يفتح شيفرة الحنانة - حلقة ٣٩ | 2022
14:00 | 2022-09-20
Play
الاطار التنسيقي .. التمسك بالسوداني ومغازلة الصدر..من يفتح شيفرة الحنانة - حلقة ٣٩ | 2022
14:00 | 2022-09-20
Celebrity
Play
Celebrity
الفنانة كريستينا صوايا - حلقة ٢١
14:50 | 2022-09-19
Play
الفنانة كريستينا صوايا - حلقة ٢١
14:50 | 2022-09-19
خط أحمر
Play
خط أحمر
نشر اكثر من خمسة عشر الف حبة مخدرة للتاجر في الفلوجة - الحلقة ٥٤ | ٢٠٢٢
14:50 | 2022-09-18
Play
نشر اكثر من خمسة عشر الف حبة مخدرة للتاجر في الفلوجة - الحلقة ٥٤ | ٢٠٢٢
14:50 | 2022-09-18
نعم
نعم
كلا
كلا
حل البرلمان هو الأمثل
حل البرلمان هو الأمثل
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2022
لقطات
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.