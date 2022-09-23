غياب العلم اللبناني عن لقاء ميقاتي ورئيسي يثير ضجة واسعة.. فما القصة؟

السومرية نيوز - دوليات

أثار غياب العلم اللبناني عن اللقاء الذي جمع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ورئيس الحكومة اللبناني نجيب ميقاتي، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، جدلا على وسائل التواصل.





وقد انتشرت صورة من اللقاء عبر "تويتر"، وتساءل عدد كبير من المغردين عن سبب غياب العلم اللبناني، بينما كانت أعلام البلاد الأخرى موجودة في اللقاءات التي عقدها رئيسي.

لماذا غاب علم #لبنان في الاجتماع الذي جمع #رئيسي و #ميقاتي ؟..انه البروتوكول !! ان العلم يكون حاضرا بحضور رئيس البلاد وخاصة ان الطرف الايراني ممثلا برئيسه والطرف اللبناني ممثلا برئيس حكومة ! pic.twitter.com/DuiNneLe2I — mary saadeh🇱🇧 (@marysaadeh19) September 22, 2022

لماذا غياب العلم اللبناني!

هل هو مجرد خطأ في المراسم ام انه تنازل عن استقلال لبنان.

الا يجب المحاسبة الدستورية على هذه الأفعال!

أين المجلس النيابي ! pic.twitter.com/rT9TaNCgby — h_koubayssi (@KoubayssiH) September 23, 2022



وعلق النائب نديم جميل على هذا الأمر قائلا: ".. الصورة معبرة جدا. فيهن يقولوا خطأ بروتوكول بس الحقيقة هي انو ايران لا بتحترم ولا بتعترف بلبنان وبكيانه. والاسوأ من الإيراني هو رئيس الحكومة اللي رضي وقعد وتصور من تم ساكت". وعلق النائب نديم جميل على هذا الأمر قائلا: ".. الصورة معبرة جدا. فيهن يقولوا خطأ بروتوكول بس الحقيقة هي انو ايران لا بتحترم ولا بتعترف بلبنان وبكيانه. والاسوأ من الإيراني هو رئيس الحكومة اللي رضي وقعد وتصور من تم ساكت".

لما قال نصرالله من ٢٠ سنة انو مشروعن هو ان يكون لبنان "جزء من الجمهورية الاسلامية الكبرى…ما كان عم يكذب.



الصورة معبرة جداً.. فيهن يقولوا خطأ بروتوكول

بس الحقيقة هي انو ايران لا بتحترم ولا بتعترف بلبنان وبكيانه.

والاسوأ من الايراني هو رئيس الحكومة اللي رضي وقعد وتصور من تم ساكت. pic.twitter.com/j9NT71NYRa — Nadim Gemayel (@nadimgemayel) September 22, 2022

وقد استدعت هذه الضجة، ردا من وزير الخارجية عبدالله بو حبيب، الذي قال إن "الموعد مع الرئيس الإيراني قد تم ترتيبه قبل وقت قصير من انعقاده، وجرى تأخيره نصف ساعة إلى حين إحضار العلم اللبناني من مقر بعثة لبنان لدى الأمم المتحدة"، مشيرا إلى أنه "لم يكن ممكنا إيصاله إلى مقر البعثة بسبب الإجراءات الأمنية الاستثنائية التي واكبت حضور الرئيس الأمريكي جو بايدن أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة".

2/2 وجرى تأخيره نصف ساعة الى حين احضار العلم اللبناني من مقر بعثة لبنان لدى الامم المتحدة، ولم يكن ممكنا ايصاله الى مقر البعثة بسبب الاجراءات الامنية الاستثنائية التي واكبت حضور الرئيس الاميركي جو بايدن اعمال الجمعية العامة للامم المتحدة#لبنان #pcm — رئاسة مجلس الوزراء 🇱🇧 (@grandserail) September 23, 2022



إلا أن هذا التوضيح من وزير الخارجية، لم يلق إعجاب المغردين، فرد أحدهم قائلا: "لا يوجد لغط كان حضرتك فيك تأجل أيضا، أو أقله تغيير مكان الإجتماع كي لا تطلب إزالة العلم الإيراني. هيك بكون الإحترام المتبادل والبروتوكول و النَديّة".



واعتبر آخر أن "هذا تبرير سخيف".



بدورها، شكرت السفارة الإيرانية لدى لبنان، وزير الخارجية على التوضيحات بشأن عدم وجود العلم اللبناني، مؤكدة أنه "لا شك أن هذه اللقاءات تصب في مصلحة البلدين". إلا أن هذا التوضيح من وزير الخارجية، لم يلق إعجاب المغردين، فرد أحدهم قائلا: "لا يوجد لغط كان حضرتك فيك تأجل أيضا، أو أقله تغيير مكان الإجتماع كي لا تطلب إزالة العلم الإيراني. هيك بكون الإحترام المتبادل والبروتوكول و النَديّة".واعتبر آخر أن "هذا تبرير سخيف".بدورها، شكرت السفارة الإيرانية لدى لبنان، وزير الخارجية على التوضيحات بشأن عدم وجود العلم اللبناني، مؤكدة أنه "لا شك أن هذه اللقاءات تصب في مصلحة البلدين".