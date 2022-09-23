غياب العلم اللبناني عن لقاء ميقاتي ورئيسي يثير ضجة واسعة.. فما القصة؟

لماذا غاب علم #لبنان في الاجتماع الذي جمع #رئيسي و #ميقاتي ؟..انه البروتوكول !! ان العلم يكون حاضرا بحضور رئيس البلاد وخاصة ان الطرف الايراني ممثلا برئيسه والطرف اللبناني ممثلا برئيس حكومة ! pic.twitter.com/DuiNneLe2I
— mary saadeh🇱🇧 (@marysaadeh19) September 22, 2022
لماذا غاب علم #لبنان في الاجتماع الذي جمع #رئيسي و #ميقاتي ؟..انه البروتوكول !! ان العلم يكون حاضرا بحضور رئيس البلاد وخاصة ان الطرف الايراني ممثلا برئيسه والطرف اللبناني ممثلا برئيس حكومة ! pic.twitter.com/DuiNneLe2I
لماذا غياب العلم اللبناني!
هل هو مجرد خطأ في المراسم ام انه تنازل عن استقلال لبنان.
الا يجب المحاسبة الدستورية على هذه الأفعال!
أين المجلس النيابي ! pic.twitter.com/rT9TaNCgby
— h_koubayssi (@KoubayssiH) September 23, 2022
لماذا غياب العلم اللبناني!
هل هو مجرد خطأ في المراسم ام انه تنازل عن استقلال لبنان.
الا يجب المحاسبة الدستورية على هذه الأفعال!
أين المجلس النيابي ! pic.twitter.com/rT9TaNCgby
لما قال نصرالله من ٢٠ سنة انو مشروعن هو ان يكون لبنان "جزء من الجمهورية الاسلامية الكبرى…ما كان عم يكذب.
الصورة معبرة جداً.. فيهن يقولوا خطأ بروتوكول
بس الحقيقة هي انو ايران لا بتحترم ولا بتعترف بلبنان وبكيانه.
والاسوأ من الايراني هو رئيس الحكومة اللي رضي وقعد وتصور من تم ساكت. pic.twitter.com/j9NT71NYRa
— Nadim Gemayel (@nadimgemayel) September 22, 2022
لما قال نصرالله من ٢٠ سنة انو مشروعن هو ان يكون لبنان "جزء من الجمهورية الاسلامية الكبرى…ما كان عم يكذب.
الصورة معبرة جداً.. فيهن يقولوا خطأ بروتوكول
بس الحقيقة هي انو ايران لا بتحترم ولا بتعترف بلبنان وبكيانه.
والاسوأ من الايراني هو رئيس الحكومة اللي رضي وقعد وتصور من تم ساكت. pic.twitter.com/j9NT71NYRa
2/2 وجرى تأخيره نصف ساعة الى حين احضار العلم اللبناني من مقر بعثة لبنان لدى الامم المتحدة، ولم يكن ممكنا ايصاله الى مقر البعثة بسبب الاجراءات الامنية الاستثنائية التي واكبت حضور الرئيس الاميركي جو بايدن اعمال الجمعية العامة للامم المتحدة#لبنان #pcm
— رئاسة مجلس الوزراء 🇱🇧 (@grandserail) September 23, 2022
2/2 وجرى تأخيره نصف ساعة الى حين احضار العلم اللبناني من مقر بعثة لبنان لدى الامم المتحدة، ولم يكن ممكنا ايصاله الى مقر البعثة بسبب الاجراءات الامنية الاستثنائية التي واكبت حضور الرئيس الاميركي جو بايدن اعمال الجمعية العامة للامم المتحدة#لبنان #pcm
شكراً لمعالي وزير خارجية الجمهورية اللبنانية🇱🇧 على هذه التوضيحات. لا شك أن هذه اللقاءات تصب في مصلحة البلدين. https://t.co/aenMZmOVzd pic.twitter.com/45XmJwlibr
— السفارة الإيرانية - لبنان (@IranEmbassyLB) September 23, 2022
شكراً لمعالي وزير خارجية الجمهورية اللبنانية🇱🇧 على هذه التوضيحات. لا شك أن هذه اللقاءات تصب في مصلحة البلدين. https://t.co/aenMZmOVzd pic.twitter.com/45XmJwlibr