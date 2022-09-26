أردوغان: اليونان ستدفع ثمن استفزازاتها عاجلا أم آجلا

ونقلت وكالة "الاناضول" التركية عن أردوغان قوله في كلمته عقب الاجتماع الحكومي: "نسعى لإحلال السلام في جميع أنحاء العالم في حين تقوم أثينا باستفزازات غير قانونية".واضاف أنه "لا يمكن نسيان ما قامت به اليونان من مجازر جماعية، وهي تحتفل بها كأنها أعياد"، مؤكدا أن "اليونان ستدفع ثمن استفزازاتها عاجلا أم آجلا".وتابع الرئيس التركي: "يجب على الشعب اليوناني أن يعرف ما تقوم به حكومته من استفزازات"، مضيفا: "اليونان لا يمكن أن تضاهي قوة تركيا سياسيا ولا اقتصاديا".وأكد أردوغان: "لا الحشد العسكري ولا الدعم السياسي والاقتصادي كافيان لرفع اليونان إلى مستوانا لكنهما يكفيان لجرها إلى مستنقع، ولن نتوانى إذا لزم الأمر في الدفاع عن حقوق ومصالح بلادنا ضد اليونان بكافة الوسائل المتاحة".واختتم: "استفزازات اليونان لعبة خطرة عليها، سياسيين ودولة وشعبا، وعلى من يستخدمهم مطية"، معتبرا أن "الحشود العسكرية الأجنبية ذات المظهر الاحتلالي المنتشرة في كافة أنحاء اليونان يجب أن تزعج قبل تركيا الشعب اليوناني بالذات".