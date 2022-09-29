الجوع يصل الى أغنى دول العالم.. كيف ذلك

وشدد بايدن، خلال مؤتمر الأربعاء في مبنى "رونالد ريغان" بالعاصمة واشنطن، حول مكافحة الجوع وتعزيز الصحة والتغذية، على أن هدف إنهاء الجوع في عام 2030 في متناول اليد، مشيراً إلى أهمية رفع الوعي الغذائي وتعزيز برامج الصحة المرتبطة بالتغذية والأبحاث العلمية.وأضاف: "إذا كنت لا تستطيع إطعام طفلك؛ فماذا يهم بعد ذلك؟ يجب ألا ينام أي طفل جائعاً، وينبغي ألا يموت أي شخص بسبب مرض يمكن الوقاية منه.. عندما لا تستطيع العائلات تحمل تكاليف خيارات الطعام الصحي، يكون من الصعب على الأطفال النجاح في المدرسة، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى تحديات الصحة العقلية والبدنية لجميع أفراد الأسرة".الأكاديمي الأميركي، أندرو بويفيلد، قال بحسب "سكاي نيوزعربية"، إن "الجوع واقع قاس في الدول الأكثر ثراء في العالم حتى أثناء أوقات الازدهار، ولكن الآن ومع خسارة الوظائف وإغلاق الشركات، صار كثير من الأميركيين يشعرون من خواء ثلاجاتهم".وأوضح أن "جائحة كورونا والتضخم المتزايد جراء أزمة أوكرانيا قد زادا من الاهتمام بانعدام الأمن الغذائي في الولايات المتحدة على مدار الفترة الأخيرة خاصة مع تزايد نسب الأسر ذات الدخل المنخفض رغم الارتفاع في الإنفاق الفيدرالي".وأضاف بويفيلد أن "إنهاء الجوع بحلول عام 2030 وزيادة الأكل الصحي والنشاط البدني لتقليل الأمراض المرتبطة بالنظام الغذائي يعتبر هدفا جريئا من إدارة بايدن. لقد ضخ الكونغرس المليارات في برامج مساعدة الأوبئة الخاصة التي تهدف إلى تمكين الأميركيين الذين يكافحون من الحصول على ما يكفي من الغذاء لإطعام أنفسهم وأسرهم حتى مع فقدان ملايين الوظائف في عام 2020".وأكد أن "المساعدات الوبائية، ولا سيما التعزيز المؤقت للائتمان الضريبي للأطفال عبر مزيج الدعم المالي للأسر سواء كان ذلك من مدفوعات التأثير الاقتصادي، أو التأمين ضد البطالة، أو ائتمانات ضريبية قابلة للاسترداد، ساهمت في منع زيادة انعدام الأمن الغذائي خلال العامين الماضيين".وحول السبل التي ستعمل عليها الإدارة الأميركية، قال إنه من بين المقترحات الرئيسية توسيع الوجبات المدرسية المجانية لتشمل 9 ملايين طفل إضافي والسماح لمزيد من الناس بالتأهل للحصول على قسائم الطعام وتوسيع برنامج تحويل المزايا الصيفية الموسعة ليشمل المزيد من الأطفال وزيادة تمويل برامج التغذية لكبار السن وتحسين النقل من وإلى محلات البقالة وأسواق المزارعين.قبل أن يستدرك: "ستحتاج غالبية هذه الجهود إلى موافقة الكونغرس، وهو ما قد يكون عائقا عقب خسارة متوقعة للديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر المقبل".