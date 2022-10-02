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نصر الله يهاجم السعودية ويؤكد: إيران ليست لديها أطماع في العراق
دوليات
2022-10-02 | 12:44
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
660 مشاهدة
هاجم الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، المملكة العربية السعودية، قائلا إنه لا يمكن النظر إليها "بعين الود"، فيما تحدث عن صحة المرشد الإيراني علي خامنئي، وأدلى بتصريحات تلفزيونية بشأن الشابة الإيرانية مهسا أميني، التي ولّدت وفاتها في مركز احتجاز لشرطة الأخلاق، شرارة الاحتجاجات الأخيرة في البلاد.
وتساءل نصرالله، خلال خطاب تلفزيوني السبت: "كيف يمكن لأناس طبيعيين أن ينظروا بعين الود والمحبة إلى السعودية التي أرسلت 5000 انتحاري للعراق، ثم يتوجه بالعداء للجمهورية الإسلامية الإيرانية التي فعلت كل شيء ليتحرر العراق".
وذكر نصرالله أن إيران ليست لديها أطماع في نفط العراق، وذلك على نحو مغاير لدول أخرى منها الولايات المتحدة، حسب قوله.
وعلّق نصرالله على تقارير حول الحالة الصحية للمرشد الإيراني، معتبرًا أنه "مش جديد... هذه أمانيهم"، وأن خامنئي بعدها "خطب وهو واقف وبصحة وعافية كمان، أكاذيب هدفها النيل من عزم الناس وثقتهم في جمهوريتهم ونظامهم".
وعلّق نصرالله على الاحتجاجات الجارية في إيران، قائلا: "قامت الدنيا أمام سيدة إيرانية توفيت في ظروف غامضة"، في إشارة إلى مهسا أميني الشابة التي أوقفتها شرطة الأخلاق، المعنية بتطبيق القواعد الإسلامية في إيران، بسبب مظهرها.
وقال نصرالله إنه تم "استغلال حادثة غامضة ونزلوا ناس... نزل ألف ألفين ما في مشكلة، البعض منهم مارس الشغب واعتدى وقتل".
وتابع: "إيران قوية... ويكفي للأغبياء والحمقى أن يشاهدوا فعاليات شهري محرم وصفر.. يكفي مشاهدة التشييع التاريخي الذي لا مثيل له منذ أن خلق الله آدم، تشييع مذهل، على درجة عالية من الحزن للقائد الشهيد الحاج قاسم سليماني، هذه حقيقة ايران وأنتم تسعون خلف سراب".
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