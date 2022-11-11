مسؤول يتعرض لمحاولة اغتيال في مقاطعة زابوروجيه

وقال روجوف: "هذا الصباح تم تنفيذ عمل إرهابي في مليتوبول، كانت هناك محاولة لاستهداف أندريه بويكو، ونفذ تفجير موجه لقتله"، مبينا أن "عبوة ناسفة انفجرت في مكان مبنى سكني في فناء متعدد الطوابق، حيث كان من الممكن يذهب ضحاياه الكثير من المدنيين".وأشار عضو المجلس الرئيسي في الإدارة الإقليمية لزابوروجيه بنقل بويكو إلى المستشفى.وخلال الفترة الأخيرة، كانت هناك عدة محاولات لاغتيال موظفي إدارة مقاطعة خيرسون، وأحدهم لقي حتفه، وهو رئيس قسم الأسرة والشباب والرياضة، دميتري سافلوتشينكو، جراء انفجار في السيارة التي كان بداخلها.وتواصل القوات الأوكرانية والمتعاونون معها استهداف مسؤولين في مختلف المناطق المحررة.