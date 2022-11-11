رسميًا.. تكليف نتنياهو بتشكيل حكومة إسرائيلية جديدة

السومرية نيوز - دوليات

قال مكتب الرئيس الإسرائيلي في بيان، إن الرئيس إسحاق هيرتسوغ سيكلف بنيامين نتنياهو بتشكيل حكومة جديدة يوم الأحد.





وأضاف البيان أن الإعلان جاء بعد أن أنهى الرئيس مشاورات سياسية مع الكتل والأحزاب المنتخبة، اليوم الجمعة، وخلصت إلى توصية 63 عضو كنيست بأن يشكل نتنياهو الائتلاف الحاكم الجديد.



وكان نتيناهو قد شرع مباشرة بعد انتخابات الكنيست الـ 25، بالمفاوضات الائتلافية مع شركائه في مسعى للإسراع بتنصيب حكومته السادسة.