بريطانيا تستدعي سفير ايران لديها لهذا السبب

وقالت الخارجية البريطانية، في بيان: "استدعينا السفير الإيراني بعد سلسلة تهديدات ضد صحفيين يعيشون في بريطانيا".وتلقى صحافيان إيرانيان يعملان في قناة "إيران انترناشونال" التلفزيونية الناطقة بالفارسية ومقرها لندن، تهديدات بالقتل من طهران حسبما أفادت المجموعة المالكة للقناة ".وكتبت "فولانت ميديا" Volant Media في بيان أن "الصحافيين الإيرانيين البريطانيين العاملين في المملكة المتحدة تلقيا تهديدات بالقتل من الحرس الثوري".بحسب المجموعة تلقى الصحافيان "تحذيرات وتهديدات ذات مصداقية" الأمر الذي دفع شرطة لندن إلى "إبلاغ الصحافيين رسمياً بأن هذه التهديدات تشكل خطراً داهماً وموثوقاً وكبيراً على حياتهما وأفراد أسرتيهما".