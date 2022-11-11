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قتل اخاه وثلاثة من عائلته.. جريمة مروعة في سوريا

دوليات

2022-11-11 | 13:52
قتل اخاه وثلاثة من عائلته.. جريمة مروعة في سوريا
المصدر:
وكالات
3,616 مشاهدة

كشفت وسائل اعلام سورية، اليوم الجمعة، عن أطلق شخص في ريف محافظة طرطوس السورية النار على عائلة أخيه بأكملها ليقتل أخاه وثلاثة من عائلته.

وأوضحت صحيفة "الوطن" أن قرية "منية يحمور" في ريف طرطوس شهدت جريمة، إذ أقدم شخص يعمل في "كتائب البعث" على قتل شقيقه علي، وزوجته وولديه ببندقية كلاشينكوف".

وأضافت أن "القاتل أصاب ابنة أخيه الشابة بطلقة في قدمها دون أن يتمكن من قتلها بعد أن تمكنت من الهرب ثم أطلق النار على نفسه محاولا الانتحار".

ونقلت الصحيفة عن مصدر أهلي أن "سبب الجريمة يعود لخلافات قديمة ومستمرة فيما بين الشقيقين على "قسمة الأرض" التي ورثاها عن والدهما".

ونقلت الصحيفة عن المدير العام لمشفى الباسل في طرطوس اسكندر عمار، أن "سيارات الإسعاف نقلت الجميع إلى المشفى حيث وصل الأربعة متوفين والشابة مصابة بالفخذ، أما القاتل الذي حاول الانتحار "فوضعه سيئ"، ويرقد في العناية المشددة على جهاز التنفس الاصطناعي".
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