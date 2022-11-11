بينهم اشقاء بايدن.. روسيا تمنع 200 أمريكي من دخول أراضيها

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، إنها حظرت دخول 200 مواطن أمريكي إلى الأراضي الروسية، بينهم أشقاء للرئيس الأمريكي جو بايدن، ردًا على عقوبات من واشنطن.





تضمنت القائمة التي اعلنت عنها الخارجية الروسية أيضًا المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير.



وقالت الخارجية الروسية في بيان لها إنها "منعت دخول فاليري بايدن أوينز، وجيمس برايان بايدن، وفرنسيس وليام بايدن. من دخول اراضيها من ضمن 200 شخصية أمريكية".تضمنت القائمة التي اعلنت عنها الخارجية الروسية أيضًا المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير.