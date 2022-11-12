انطلاق الانتخابات البرلمانية والبلدية في البحرين

وشهدت مراكز الاقتراع قبيل افتتاحها توافد المواطنين المسجلين للانتخابات النيابية والبلدية لأداء واجبهم الوطني في الاستحقاق الانتخابي.وبدأ 15 مركزاً عاماً، و40 مركزاً فرعياً من مراكز الاقتراع الموزعة وفقا للدوائر الانتخابية بمختلف أنحاء المملكة استقبال الناخبين ممن يحق لهم التصويت في الانتخابات البالغ عددهم 344713 ناخبًا.وقال رئيس هيئة التشريع والرأي القانوني المدير التنفيذي للانتخابات، المستشار نواف عبدالله حمزة، إن جميع الاستعدادات التنظيمية أُنجزت، في ظل الإشراف القضائي الكامل، لاستقبال المواطنين بمراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم لاختيار ممثليهم النيابيين والبلديين.ويختار الناخبون من بين 507 مرشحين حسب القوائم النهائية، 40 نائبًا لتمثيلهم في مجلس النواب، و30 عضوًا للمجالس البلدية.وتشهد هذه الانتخابات مشاركة واسعة من المرأة، بزيادة بلغت أكثر من الضعف في عدد المترشحات للانتخابات النيابية والبلدية مقارنة بالانتخابات السابقة، إذ وصل عددهن إلى 94 مترشحة من إجمالي العدد الكلي.ويشكل الشباب في الانتخابات النيابية والبلدية البحرينية رقمًا مهمًا في الخارطة الانتخابية، سواء على مستوى أعداد المترشحين أو الناخبين.وتأتي عملية التصويت بعد أكثر من أسبوع من زيارة تاريخية قام بها البابا فرنسيس بهدف تعزيز الحوار بين الأديان، وهي الزيارة الثانية له لدولة خليجية بعد رحلة إلى دولة الإمارات عام 2019.