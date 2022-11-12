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الخارجية الروسية تعلق على عثرات بايدن المتكررة
دوليات
2022-11-12 | 12:37
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
روسيا اليوم
685 مشاهدة
علقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم السبت، على عثرات الرئيس الأمريكي جو بايدن المتكررة وشكره لكولومبيا بدلا من كمبوديا خلال المشاركة في قمة جنوب شرق آسيا.
وفي تعليقها كتبت زاخاروفا في صفحتها على "التلغرام"، اليوم السبت: "أتساءل عما إذا كان يعتقد أن رابطة دول جنوب شرق آسيا تترأسها دولة كولومبيا، أو مقاطعة كولومبيا الأمريكية، أو مدينة كولومبو في سريلانكا، أو الملازم كولومبو؟".
ولا تزال أخطاء وعثرات الرئيس الأمريكي جو بايدن البالغ من العمر 80 عاما مستمرة، حيث خلط السبت بين كولومبيا وكمبوديا خلال المشاركة في قمة جنوب شرق آسيا.
ووجه بايدن الشكر لكولومبيا عن طريق الخطأ لاستضافتها قمة جنوب شرق آسيا، التي تنعقد في كمبوديا.
وفي وقت سابق، خلط بايدن، خلال كلمة ألقاها في الولايات المتحدة، بين خيرسون ومدينة الفلوجة العراقية.
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