الخارجية الروسية تعلق على عثرات بايدن المتكررة

وفي تعليقها كتبت زاخاروفا في صفحتها على "التلغرام"، اليوم السبت: "أتساءل عما إذا كان يعتقد أن رابطة دول جنوب شرق آسيا تترأسها دولة كولومبيا، أو مقاطعة كولومبيا الأمريكية، أو مدينة كولومبو في سريلانكا، أو الملازم كولومبو؟".ولا تزال أخطاء وعثرات الرئيس الأمريكي جو بايدن البالغ من العمر 80 عاما مستمرة، حيث خلط السبت بين كولومبيا وكمبوديا خلال المشاركة في قمة جنوب شرق آسيا.ووجه بايدن الشكر لكولومبيا عن طريق الخطأ لاستضافتها قمة جنوب شرق آسيا، التي تنعقد في كمبوديا.وفي وقت سابق، خلط بايدن، خلال كلمة ألقاها في الولايات المتحدة، بين خيرسون ومدينة الفلوجة العراقية.