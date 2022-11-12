نسب المشاركة في انتخابات البحرين تسجل أرقاماً قياسية

وأوضح المعاودة، بحسب وكالة الأنباء البحرينية، أن نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية البحرينية بلغت 73 %، وهي أعلى نسبة مشاركة منذ انتخابات عام 2002.وأشار إلى أن النتائج قد تتأخر بسبب كثافة المشاركة خاصة في اللجان العامة، مبيناً أنه لم تسجل أي مخالفات في هذه الانتخابات.وينافس على هذه الانتخابات 500 مرشح بينهم نحو 100 سيدة للفوز بـ 40 مقعدا برلمانيا، بالإضافة إلى 90 مقعدا للمجالس البلدية في بلد يسكنه 1.5 مليون نسمة.