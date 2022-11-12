أوكرانيا تتهم روسيا بتدمير البنى التحتية في خيرسون

ورحب السكان المبتهجون بوصول القوات الأوكرانية إلى وسط خيرسون أول أمس الجمعة بعد أن تخلت روسيا عن العاصمة الإقليمية الوحيدة التي استولت عليها منذ بداية الحرب.وذكر زيلينسكي في خطاب مصور "قبل الفرار من خيرسون، دمر الروس كل البنية التحتية الحيوية: الاتصالات والمياه والتدفئة والكهرباء".وتابع "(الروس) في كل مكان لديهم نفس الهدف: إذلال الناس قدر الإمكان. لكننا سنصلح كل شيء، صدقوني".وأضاف زيلينسكي أن القوات الأوكرانية سيطرت على أكثر من 60 تجمعا سكانيا في منطقة خيرسون.وأشار إلى تمكن أوكرانيا من تنفيذ عمليات ناجحة في خيرسون ومناطق أخرى يرجع جزئيا إلى المقاومة في منطقة دونيتسك في مواجهة الهجمات الروسية المتكررة.وقال "الوضع هناك كالجحيم، تدور معارك ضارية هناك كل يوم... لكن وحداتنا تدافع بشجاعة، إنها تتحمل ضغط الروس الرهيب، وتحافظ على خطوطنا الدفاعية".