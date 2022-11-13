اردوغان: 59 قتيلاً ومصاباً في تفجير إسطنبول.. سنكشف المنفذين

وقال أردوغان في كلمة له، إن حادث تقسيم أسفر عن مصرع 6 أشخاص، وإصابة 53 آخرين.وتوعد الرئيس التركي، "بالكشف عن منفذي التفجير ونيلهم العقاب"، مشددا على أن الإرهاب لن يصل إلى هدفه.وأضاف، "حسب التحقيقات الأولوية، هناك شبهة إرهاب في التفجير"، مردفاً "شكوك حول أن تكون امرأة قد لعبت دورا في الحادث".