بعد تفجير تقسيم.. تركيا تغلق مواقع التواصل الاجتماعي

أقدمت السلطات تركية، اليوم الاحد، على اغلاق مواقع التواصل الاجتماعي بعد حادث التفجير الذي وقع ميدان "تقسيم" وسط اسطنبول.

وذكرت وسائل اعلام تركية ان "السلطات التركية أغلقت وسائل التواصل الاجتماعي "يوتيوب، فيسبوك، انستغرام، وتويتر".



وشهدت مدينة إسطنبول في وقت سابق من اليوم انفجارا أوقع العشرات بين قتيل ومصاب".

