الحرس الثوري الإيراني يتبنى قصف مواقع كردية في شمال العراق

ونقل موقع الحرس الثوري عبر قناته في "تلغرام"، إن قواته "شنت هجوماً على مواقع الانفصاليين للحزب الديمقراطي الكردستاني بطائرات مسيرة واستهدفت العديد من مقار هذه الجماعات المعارضة والمناهضة للثورة والنظام".البيان المقتضب وصف الهجوم بأنه "قوي جداً واستهدف مقاراً بمدينة كويسنجق بمحافظة اربيل شمال العراق"، موضحاً أنه "تم بالصواريخ والطائرات المسيرة لمواقع مسلحين معارضين متمركزين على الحدود الغربية الإيرانية".ولم يوضح الحرس الثوري مزيداً من التفاصيل، فيما لم تعلن الجماعات الكردية المعارضة عن هذا الهجوم وحجم الخسائر.