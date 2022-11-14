سوريا.. إحباط هجوم انتحاري في درعا

وبحسب وكالة "سبوتنيك"، نقلا عن مصادر، فإن "الانتحاري حاول الوصول إلى أحد التحصينات المتقدمة التي أنشأتها القوى الأمنية والمجموعات المسلحة المحلية في سياق العملية المشتركة المستمرة ضد مناطق سيطرة تنظيم داعش داخل حي السد، بجنوب مدينة درعا".واستطاعت القوى المشتركة استهداف السيارة المفخخة مع الانتحاري الذي يقودها أثناء محاولته الوصول إلى أحد المواقع المتقدمة في الحي، مؤكدة مقتل الانتحاري وتشظي السيارة، وعدم وقوع أي إصابات بين عناصر القوى الأمنية والمجموعات المحلية الرديفة المشاركة في العملية، بحسب سبوتنيك.كما لفتت سبوتنيك نقلا عن مصادر، إلى أن طائرة مسيرة رصدت السيارة المفخخة لحظة خروجها من إحدى ورشات التفخيخ التابعة للتنظيم في الحي، ليتم الاستعداد لها عبر توزيع القوى النارية في محاور تحركها، قبل أن يتم تفجيرها باستخدام قواذف "آر بي جي" المضادة للدروع، ورشاشات من عيار 23 ملم.