منها قبول "الاجانب".. بوتين يجري تعديلات على لائحة الخدمة العسكرية

ونشر الكرملين المرسوم الرئاسي على الإنترنيت في بوابة المعلومات القانونية يحدد فيه "إجراءات الخدمة العسكرية في القوات المسلحة الروسية وقت السلم للمواطنين الروس من حملة الجنسيات الأجنبية والإقامات الدائمة أو المؤقتة في دول أجنبية، وكذلك المواطنون الأجانب".يذكر أن "بوتين وقع سابقاً مرسوماً سمح بموجبه للمواطنين الأجانب ذوي عقود الخدمة العسكرية بالحصول على الجنسية الروسية، ومنح الحق ذاته لأزواجهم وآبائهم وأبنائهم".وسهّل المرسوم منح الجنسية الروسية للأجانب الذين يقاتلون في صفوف الجيش لفترة لا تقل عن عام، في وقت تسعى موسكو بكل السبل إلى تجنيد مزيد من العناصر للقتال في أوكرانيا.