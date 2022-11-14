عقوبات أمريكية جديدة تشمل 14 شخصاً وكيانات

ووفقاً لوثائق منشورة من وزارة الخزانة الأمريكية، تم إدراج 14 شخصا في القائمة، بمن فيهم أقارب السيناتور الروسي سليمان كريموف.وبالإضافة إلى ذلك، تم تسجيل 28 منظمة، بما في ذلك في سويسرا وروسيا والإمارات العربية المتحدة وجزر فيرجن ولوكسمبورغ، بالإضافة إلى ثماني طائرات، تم وضعها تحت العقوبات.وأشارت سابقا وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، أن واشنطن ستفرض عقوبات جديدة ضد 14 فردا و28 كيانا قانونيا لتعاملهم مع روسيا في مجال التصنيع العسكري.