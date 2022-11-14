قرار أممي جديد يخص أوكرانيا: تقديم تعويضات

وصوتت إلى جانب القرار، اليوم الاثنين، 94 دولة، وعارضت 14 دولة، بينما امتنعت 73 دولة أخرى عن التصويت.ومن بين الدول التي رفضت مشروع القرار روسيا والصين وسوريا وإيران وبيلاروس وغيرها.ويوصي القرار بإعداد سجل الأضرار التي ألحقت بأوكرانيا جراء "الأعمال المخالفة للقانون الدولي من قبل روسيا الاتحادية"، ووضع آلية لتقديم التعويضات عن الخسائر.ورفضت روسيا القرار، مشيرة إلى أنه يمثل "محاولة باطلة لشرعنة ما لا يمكن شرعنته من ناحية القانون الدولي".وأشار مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا إلى أن الدول الغربية تسعى لاستخدام الأصول الروسية المجمدة لتمويل توريدات الأسلحة لأوكرانيا، واصفا ذلك بأنه "النهب السافر".وحذر المندوب الروسي من أن هذا القرار "قد ينقلب على من بادروا إليه" وأن من شأنه أن "يؤدي إلى المزيد من زعزعة الاستقرار والتوتر في العالم".