لاستشعار الأرض عن بعد.. الصين تطلق قمرا صناعيا جديدا (فيديو)

وجاء في منشور على موقع الوكالة، الثلاثاء، أطلقت الصين قمر Yaogan-34 المخصص لاستشعار الأرض عن بعد".وتبعا للمنشور فإن القمر أرسل على مدارات الأرض على متن صاروخ صيني من نوع Long March-4C جرى إطلاقه من قاعدة جيوتشيوان الفضائية في مقاطعة قانسو الشمالية الغربية، تمام الساعة 09:38 بالتوقيت المحلي (04:38 بتوقيت السعودية).وأشارت الوكالة إلى أن أقمار Yaogan الصناعية الصينية طوّرت لإجراء التجارب العلمية، وإجراء الأبحاث على الموارد الأرضية، وتقييم الإنتاج الزراعي، كما حصلت على تقنيات لاستشعار الأرض عن بعد ومراقبة الكوارث الطبيعية والتخفيف من أضرارها.وتعمل الصين بنشاط ملحوظ في السنوات الاخيرة على تطوير برنامجها الفضائي الخاص، وتطوير المركبات والصواريخ الفضائية والأقمار الصناعية، كما يعمل علماء الفلك هناك على مشروع يهدف لدراسة المريخ والكويكبات والأجرام السماوية، ومن المفترض البدء بدراسة سطح المريخ في الفترة ما بين 2020 و2025.