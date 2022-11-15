بيربوك: إيران تنتهك كل نقاط الاتفاق النووي

وقالت بيربوك، في مؤتمر صحافي مشترك مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي، أنه "لا توجد محادثات جارية مع إيران حالياً".وأضافت: "مجلس محافظي الوكالة الذرية سيصوت غدا على قرار يدعو إيران للتعاون".وكان المدير العام للوكالة، رافايل غروسي، أفاد في وقت سابق بأن "إيران لم تقدم أي جديد خلال اجتماع عُقد في الآونة الأخيرة في الثاني من تشرين الثاني الحالي في فيينا بشأن برنامجها النووي".إلا أنه لفت إلى أن "وفداً فنياً من الوكالة سيزور طهران خلال الأسبوعين المقبلين، بعد أن وافقت السلطات الإيرانية على تلك الزيارة لتقديم إجابات انتظرتها طويلا الوكالة ومجلس محافظيها، بشأن مصدر جزيئات يورانيوم عُثر عليها في ثلاثة مواقع إيرانية".إلى ذلك، تطرقت الوزيرة الألمانية إلى حملة القمع الإيرانية في وجه الاحتجاجات الشعبية التي طوت شهرها الثاني، وقالت "نرى وحشية من قبل النظام الإيراني ضد الشعب".