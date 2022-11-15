جريمة غريبة.. مصرية تخطف ابنتها وتطلب فدية من زوجها

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغا من شخص يقيم في منطقة الزاوية بالعاصمة المصرية القاهرة، يفيد بغياب ابنته (6 سنوات)، عقب خروجها من المنزل للمدرسة، وتلقيه اتصالا هاتفيا يطلب فيه المتصل مبلغا ماليا مقابل إطلاق سراحها.وأجرت السلطات المختصة تحرياتها حول الواقعة، وتمكنت من تحديد هوية الجناة، وتبين أنهما والدة الطفلة وصديقتها.وألقت الأجهزة الأمنية القبض على ".صديقة والدة الطفلة وبصحبتها الطفلة، واعترفت بارتكاب الواقعة بتحريض من أم الطفلة، وأيدت الأخيرة اعترافات صديقتها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية".