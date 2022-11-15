تركيا.. دوي انفجارات في مدينة إسطنبول

أفاد موقع "روسيا اليوم" بدوي انفجارات في منطقة حي الفاتح في مدينة اسطنبول التركية.





وأفادت وسائل إعلام تركية بـ"احتراق سيارة أثناء سيرها بحي الفاتح وسط اسطنبول، ما أدى إلى امتداد الحريق لـ5 مركبات كانت متوقفة في محيط المكان".

وأضافت "سمعت أصوات انفجارات أثناء الحريق ما أدى لحالة خوف وذعر، دون ورود أنباء عن قتلى أو إصابات".

وشهدت إسطنبول أول أمس الأحد، انفجاراً تسببب بسقوط قتلى وجرحى.