روسيا تعلق على سقوط صواريخ قرب الحدود الأوكرانية البولندية

قالت وزارة الدفاع الروسية، إن تصريحات وسائل إعلام ومسؤولين بولنديين حول سقوط صواريخ "روسية" في منطقة برزيودوف، هي استفزاز متعمد.

وأكدت الوزارة أن القوات المسلحة الروسية لم تستهدف أية مواقع بالقرب من الحدود الأوكرانية البولندية.



وأشارت الوزارة إلى أن الحطام الذي نُشر في وسائل الإعلام من مسرح الأحداث في بولندا لا علاقة له بالأسلحة الروسية.

وكشف مسؤول أمريكي، الثلاثاء، عن مقتل شخصين بسقوط "صواريخ روسية" في بولندا.