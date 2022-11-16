إيران تحكم بإعدام أحد مثيري "الشغب" بالأحداث الأخيرة

وبحسب وكالة إيرنا الإيرانية، فإنه تم "اعتقال ارهابيين مسلحين اثنين في مدينة سراوان بمحافظة سيستان وبلوشستان بجنوب شرق البلاد، وضبط 6 أسلحة"، مشيرا إلى أن "هذين الإرهابيين كانا يخططان لارتكاب أعمال تخريبية في سيستان وبلوشستان".وأعلن المتحدث باسم قيادة قوى الأمن الداخلي، العميد مهدي حاجيان، اعتقال 11 من مثيري الشغب في سوق طهران الشهير، وذلك بعد قيامهم بتهديد أصحاب المحال التجارية ليغلقوا محالهم، مبينا أن "بعض هؤلاء كانوا يوزعون منشورات ويهتفون بشعارات تهديد بحق رجال الأعمال لفتحهم محالهم التجارية، لكن هذه المؤامرة أحبطت بوصول الشرطة في الوقت المناسب".وقال إن "المعتقلين اعترفوا بإفاداتهم الأولية بأخذ أموال من أجهزة مخابرات أجنبية لإحداث الفوضى في السوق، كما تم ضبط وسائل وأدوات حارقة واجرامية مع هؤلاء الأشخاص".هذا وأفاد المركز الإعلامي للسلطة القضائية، أنه بعد عقد محاكمة عدد من متهمي إثارة الشغب في محافظة طهران، بدأت الأحكام البدائية لهذه الملفات تصدر تباعا من قبل محكمة الثورة، مشيرا إلى أنه يوم الأحد الماضي، تم إصدار أول حكم بدائي (أي حكم قابل للطعن والاستئناف) من قبل محكمة الثورة بطهران، بالإعدام بحق أحد المتهمين والحبس من 5 إلى 10 سنوات بحق خمسة متهمين آخرين.وأعلن وسائل اعلام إيرانية "مقتل 3 من المدافعين عن الأمن في 3 مدن مختلفة في البلاد خلال أعمال الشغب التي وقعت مساء الثلاثاء".