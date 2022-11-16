بينهم رئيس الوزراء.. روسيا تفرض عقوبات بحق 52 سياسيا إيرلنديا

وتشمل قائمة العقوبات، رئيس الوزراء الإيرلندي ميخول مارتن، ونائبه ليو فارادكار، ورئيس مجلس دويل (مجلس النواب) شون أوفرجال، ووزير الخارجية ووزير الدفاع سيمون كوفيني، والمدعي العام هيلين ماكينتي، ووزير الخزانة باسكال دونوجيو، وعدد من أعضاء مجلس الشيوخ وأعضاء آخرين في مجلس النواب.ويمنع السياسيون المدرجة أسماؤهم ضمن لائحة العقوبات من دخول أراضي روسيا الاتحادية.وأوضح البيان، أن إيرلندا تشن حملة عدائية مناهضة لروسيا بتعليمات من بروكسل على حساب تقويض مصالحها الخاصة مع روسيا.وتوجت حملات "الروسوفوبيا" الإيرلندية بالاعتداء على السفارة الروسية لدى دبلن في مارس الماضي.