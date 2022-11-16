وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان أرسل إلى رويترز: "تنفي فرنسا نفيا قاطعا التصريحات الكاذبة لوزير الداخلية الإيراني بشأن مواطنينا الذين اعتقلوا في الآونة الأخيرة في هذا البلد وتُذكر بأنها تعتبر كل هذه الاعتقالات تعسفية".وأشار وزير الخارجية الفرنسي الى "نحن على علم باحتجاز سبعة مواطنين فرنسيين إجمالا الآن بشكل تعسفي في إيران".