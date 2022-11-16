في إيران.. قتلى بهجوم مسلح استهدف مواطنين وشرطة

أفادت وكالة "فارس" بمقتل عدد من الأشخاص جراء إطلاق مجهولين النار على الأهالي والشرطة في مدينة إيذه مساء اليوم الأربعاء.



وقال مصدر أمني بحسب وكالة "فارس": "أطلق عدد من المجهولين النار على أشخاص وضباط شرطة في مدينة إيذه الليلة".



وتابع: "أصيب واستشهد عدد من الأشخاص ورجال الشرطة في هذا الحادث الإرهابي".