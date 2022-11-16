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https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-438418-638042169220937641.jpg
في إيران.. قتلى بهجوم مسلح استهدف مواطنين وشرطة
دوليات
2022-11-16 | 12:30
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
3,825 مشاهدة
أفادت وكالة "فارس" بمقتل عدد من الأشخاص جراء إطلاق مجهولين النار على الأهالي والشرطة في مدينة إيذه مساء اليوم الأربعاء.
وقال مصدر أمني بحسب وكالة "فارس": "أطلق عدد من المجهولين النار على أشخاص وضباط شرطة في مدينة إيذه الليلة".
وتابع: "أصيب واستشهد عدد من الأشخاص ورجال الشرطة في هذا الحادث الإرهابي".
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