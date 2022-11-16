واشنطن توجه اتهاماً لطهران يخص الهجوم على ناقلة نفط

وقال ساليفان "بعد مراجعة المعلومات المتاحة، نحن متأكدون من أن إيران يحتمل أن تكون قد نفذت هذا الهجوم باستخدام مسيرة، وهو سلاح مميت تستخدمه بشكل متزايد وعبر عملائها في كل أنحاء الشرق الأوسط وتنقله لروسيا لاستخدامها في أوكرانيا".وأضاف: "سنعمل مع شركائنا وحلفائنا لمحاسبة إيران والرد بالوسائل المناسبة".من جهتها، أوضحت شركة "ايسترن باسيفيك شيبينغ" المملوكة للملياردير الاسرائيلي إيدان عوفر أن السفينة "أصيبت بمقذوف على بعد 150 ميلا (241 كيلومترا) قبالة ساحل عمان في حوالي الساعة 15:30 في 15 نوفمبر".ونقلت "فرانس برس" عن مسؤول إسرائيلي قوله، إن الهجوم نفذته "طائرات مسيرة" شبيهة بتلك التي "يبيعها الإيرانيون لروسيا لاستخدامها في أوكرانيا".وبحسب المؤسس المشارك لموقع "تانكر تراكرز" المتخصص في متابعة النقل البحري، فإن السفينة كانت تحمل 42 ألف طن متري من الديزل وتتوجه إلى بوينس آيرس.