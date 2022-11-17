"الصواريخ تنفذ".. التايمز تكشف مفاجأة تخص الحرب الأوكرانية

وذكرت الصحيفة أنه "بعد 9 أشهر من الحرب، نفدت صواريخ كلّ من روسيا وأوكرانيا، حيث يعتقد المسؤولون الغربيون أن الكرملين لا يزال لديه أقل من مائتي صاروخ من طراز "إسكندر"، وأن مخزونه من صواريخ "كاليبر" و"كينزال"، التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، يتضاءل أيضًا".وأضافت "في حين أن مخزون ترسانة أوكرانيا يخضع لسرية مشددة، فإن كييف ليست في وضع أفضل بكثير إذا حكمنا عليها من خلال الدعوات اليائسة المتزايدة للحصول على المزيد من أنظمة الدفاع الجوي والصواريخ من الغرب".وتابعت "نظرًا لأنه من غير المحتمل أن يتغير الوضع الإقليمي في أوكرانيا بشكل كبير، يعتمد كلا الجانبين بشكل متزايد على الضربات الصاروخية لإمالة الحرب لصالحه".وأردفت الصحيفة "يحجم المسؤولون الغربيون عن تقديم صواريخ متقدمة وأنظمة دفاع جوي لأوكرانيا قادرة على ضرب الأراضي الروسية خشية أن يؤدي ذلك إلى تصعيد. لكن أحداث، الثلاثاء، تظهر أن عدم إعطاء أوكرانيا مثل هذه الأسلحة قد يَحمل المخاطر ذاتها".