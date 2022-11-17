داعش يتبنى هجوما إرهابيا في مدينة إيرانية

وقامت مجموعتان من المسلحين يستقلون دراجتين ناريتين، بإطلاق النار مباشرة على مواطنين وعناصر الشرطة، باستخدام أسلحة كلاشينكوف، في السوق المركزية بمدينة إيذه.وكان المدير العام لعدلية محافظة خوزستان، قد أعلن الليلة الماضية عن اعتقال 3 أشخاص من الضالعين الأساسيين في هذا الاعتداء الإرهابي.