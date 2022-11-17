قفزة جديدة في صادرات روسيا للحبوب والدقيق

وقالت الوزارة في بيان، :"نما تصدير الدقيق والحبوب من روسيا ثلاث مرات تقريبا منذ بداية العام"، مبينة ان "صادرات القمح والدقيق الجاودار فقد صعدت بنسبة 186% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي".وحطمت روسيا رقما قياسيا تاريخيا في محصول الحبوب هذا العام، وقالت الوزارة: "حتى 19 أكتوبر 2022، تم جمع 147.5 مليون طن، فيما لا يزال الحصاد جاريا".وقبل ذلك تم تسجيل مستوى قياسي في 2017 حينها بلغ محصول الحبوب 135.5 مليون طن من الحبوب، بما في ذلك 86 مليون طن من القمح".