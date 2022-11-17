الخارجية الإيرانية: إيران ليست مثل ليبيا او السودان

وقال عبد اللهيان عبر تغريدة نشرها في "تويتر": "ينبغي على أجهزة المخابرات التابعة للكيان الصهيوني المزيف، وعدد من الساسة الغربيين الذين خططوا لافتعال حرب أهلية وتدمير وتقسيم إيران، أن يدركوا بأن إيران ليست مثل ليبيا أو السودان".وأضاف: "إن الأعداء استهدفوا اليوم وحدة أراضي إيران وهويتها الوطنية، لكن الشعب استطاع بوعية وبصيرته أن يدخل اليأس في قلوبهم".